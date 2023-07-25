Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu! Bir ev ve iş yerlerinde hasar oluştu

ADANA'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, metruk bir ev hasar gördü.

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İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.

Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlenmişti.