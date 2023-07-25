BIST 6.695
DOLAR 26,95
EURO 29,89
ALTIN 1.701,03
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan ticari ile taşıt kredileri için yeni düzenleme! Kredi kartı faizleri artırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan ticari ile taşıt kredileri için yeni düzenleme! Kredi kartı faizleri artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmedi.

Abone ol

Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.

İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmedi

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.

Enflasyon kontrolü ve iç talebin dengelenmesine yönelik kararlar yürürlükte

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

Söz konusu oran, 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.

 İhracatçıların finansmana erişimi kolaylaştırılarak ihracat desteği artırıldı

Merkez Bankası, ayrıca, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek ve ihracat desteğini artırmak amacıyla aldığı kararları da duyurdu.

Buna göre, reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi.

Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verildi.

Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.

Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İlkokulda katıldığı koşuda keşfedildi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
İlkokulda katıldığı koşuda keşfedildi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Sosyal medyada tanıştı, uygunsuz fotoğraflarını ele geçirdi! Genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü...
Sosyal medyada tanıştı, uygunsuz fotoğraflarını ele geçirdi! Genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü...
Dolar ve Euro'da son rakamlar! 25 Temmuz Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da son rakamlar! 25 Temmuz Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü?
Lozan efsaneleri! Gizli maddeler Adalar ve Musul gerçeği
Lozan efsaneleri! Gizli maddeler Adalar ve Musul gerçeği
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolle ilgili konuştu: Hepsinin haberi var...
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolle ilgili konuştu: Hepsinin haberi var...
Son dakika!.. Adana'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı Naci Görür uyarmıştı AFAD açıkladı
Son dakika!.. Adana'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı Naci Görür uyarmıştı AFAD açıkladı
İsrail adım adım iç savaşa doğru gidiyor
İsrail adım adım iç savaşa doğru gidiyor
Kan donduran görüntü! 4 gündür kayıp olan adam timsahın midesinden çıktı
Kan donduran görüntü! 4 gündür kayıp olan adam timsahın midesinden çıktı
Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş’la ilgili flaş kulis! Akşener'e ilçe belediye başkan adayları listesi verdi
Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş’la ilgili flaş kulis! Akşener'e ilçe belediye başkan adayları listesi verdi
Kemal Kılıçdaroğlu öfkeden deliye döndü! İstediği oyu alamayınca hırsızlıkla suçladı! Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir...
Kemal Kılıçdaroğlu öfkeden deliye döndü! İstediği oyu alamayınca hırsızlıkla suçladı! Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir...
Obama ailesine büyük yok! Özel aşçıları malikanenin yanında ölü bulundu!
Obama ailesine büyük yok! Özel aşçıları malikanenin yanında ölü bulundu!