BIST 6.695
DOLAR 26,95
EURO 29,87
ALTIN 1.701,18
HABER /  EKONOMİ

Dolar ve Euro'da son rakamlar! 25 Temmuz Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü?

Dolar ve Euro'da son rakamlar! 25 Temmuz Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü?

Haftanın ikinci işlem gününde Dolar, Euro ve Bitcoin rakamları merak ediliyor. Piyasalarda son durum ne? Yükseliş devam ediyor mu?

Abone ol

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9540 liradan, avro 29,8510 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9520 liradan alınan dolar, 26,9540 liradan satılıyor. 29,8490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,8510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9540 lira, avronun satış fiyatı ise 29,9060 lira olmuştu.

Bitcoin ve altcoinler 

Bitcoin 29.135 dolardan, Türk lirası karşısında ise 785.334 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.853, BNB (BNB) 237,9, Dogecoin (DOGE0) 0,776 dolar civarında bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Lozan efsaneleri! Gizli maddeler Adalar ve Musul gerçeği
Lozan efsaneleri! Gizli maddeler Adalar ve Musul gerçeği
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolle ilgili konuştu: Hepsinin haberi var...
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolle ilgili konuştu: Hepsinin haberi var...
Son dakika!.. Adana'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı Naci Görür uyarmıştı AFAD açıkladı
Son dakika!.. Adana'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı Naci Görür uyarmıştı AFAD açıkladı
İsrail adım adım iç savaşa doğru gidiyor
İsrail adım adım iç savaşa doğru gidiyor
Kan donduran görüntü! 4 gündür kayıp olan adam timsahın midesinden çıktı
Kan donduran görüntü! 4 gündür kayıp olan adam timsahın midesinden çıktı
Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş’la ilgili flaş kulis! Akşener'e ilçe belediye başkan adayları listesi verdi
Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş’la ilgili flaş kulis! Akşener'e ilçe belediye başkan adayları listesi verdi
Kemal Kılıçdaroğlu öfkeden deliye döndü! İstediği oyu alamayınca hırsızlıkla suçladı! Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir...
Kemal Kılıçdaroğlu öfkeden deliye döndü! İstediği oyu alamayınca hırsızlıkla suçladı! Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir...
Obama ailesine büyük yok! Özel aşçıları malikanenin yanında ölü bulundu!
Obama ailesine büyük yok! Özel aşçıları malikanenin yanında ölü bulundu!
Ekrem İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum! CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı veryansın etti
Ekrem İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum! CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı veryansın etti
Yolda yürürken silahla vuruldu yattığı yerde sigara içti! Yakını başında gözyaşı döktü
Yolda yürürken silahla vuruldu yattığı yerde sigara içti! Yakını başında gözyaşı döktü
Beşiktaş yıldız İngiliz orta saha oyuncusuna resmi teklif yaptı
Beşiktaş yıldız İngiliz orta saha oyuncusuna resmi teklif yaptı