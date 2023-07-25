Dolar ve Euro'da son rakamlar! 25 Temmuz Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü?

Haftanın ikinci işlem gününde Dolar, Euro ve Bitcoin rakamları merak ediliyor. Piyasalarda son durum ne? Yükseliş devam ediyor mu?Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9540 liradan, avro 29,8510 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9520 liradan alınan dolar, 26,9540 liradan satılıyor. 29,8490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,8510 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9540 lira, avronun satış fiyatı ise 29,9060 lira olmuştu.
Bitcoin ve altcoinler
Bitcoin 29.135 dolardan, Türk lirası karşısında ise 785.334 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.853, BNB (BNB) 237,9, Dogecoin (DOGE0) 0,776 dolar civarında bulunuyor.