Obama ailesine büyük yok! Özel aşçıları malikanenin yanında ölü bulundu!

ABD eski Başkanı Barack Obama ve ailesinin özel aşçılığını yapan Tafari Campbell'in cansız bedeni, Obama malikanesine yakın bir gölde bulundu. Obama'nın özel şefinin sır ölümü merak konusu oldu.

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Eski ABD BaşkanI Baracak Obama'nın Massachusetts'teki Martha's Vineyard adasında yer alan malikanesinde yas var. Massachusetts'teki Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre kürek tahtası ile gölde açılan bir kişinin kaybolduğu ihbar edildi. Olay yerine gelen ekiplerin bulduğu cansız bedenin, 45 yaşındaki Tafari Campbell'e ait olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray'da da görev yapmıştı

Daha evvel Beyaz Saray'da çalışan Tafari Campbell, Barak Obama'nın 2016'da görevinin sona ermesinden bu yana Obama ailesinin aşçısı olarak görev alıyordu.

Barack ve Michelle Obama çifti, "Tafari, aileimizin sevilen bir parçasıydı. Konu yemek oldu mu yaratıcı ve tutkuluydu. Düşünceli ve kibar birisiydi. Beyaz Saray'dan ayrılırken bizimle çalışmaya devam etmesini söyledik ve o da kabul etti. O günden beri ailemizin önemli bir parçası. Yaşanan hadise yüzünden çok üzgünüz" dedi.

Can yeleği giymemiş

Polis, pazar günü kürek tahtasının sular altında kaldığı ihbarından bu yana arama faaliyetlerinin yapıldığını ve cansız bedene pazartesi ulaşıldığını kaydetti. Tafari Campbell'in can yeleği giymediği, kıyıdan 30 metre uzaklıkta olduğu ve cansız bedeninin suyun 2,4 metre altında sonar yardımıyla tespit edildiği belirtildi.

Olay yaşandığında Obama ailesinin Massachusetts'te bulunmadığı kaydedildi. Polis, Tafari Campbell'in ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.