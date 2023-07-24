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Galatasaray, Zaha transferinin mali detaylarını açıkladı

Galatasaray, Zaha transferinin mali detaylarını açıkladı

Galatasaray, Wilfried Zaha transferinin detaylarını açıkladı. Fildişi Sahilli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Wilfried Zaha'nın kariyeri

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğdu.

Crystal Palace altyapısından 2010 yılında A takıma yükselen Fildişi Sahilli yıldız 2013 yılının ocak ayında Manchester United'a transfer olmasına rağmen sezonu Crystal Palace'ta tamamladı.

Manchester United'taki 6 aylık serüveninin ardından Cardiff'e kiralanan tecrübeli hücumcu sezon sonunda tekrar Crystal Palace'a döndü.

Crystal Palace formasıyla toplam 458 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 90 kez gol sevinci yaşarken 76 da asist yaptı.

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