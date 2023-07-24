PSG'nin Kylian Mbappe için yapılan 259 milyon poundluk teklifi kabul ettiği iddia edildi

Fransız devi PSG'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Kylian Mbappe için yaptığı 259 milyon poundluk teklifi kabul ettiği iddia edildi.

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PSG'de Kylian Mbappe krizinin nasıl çözüleceği merak konusu. PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı.

KYLIAN MBAPPE'NİN AKIBETİ MERAK KONUSU

Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Kylian Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öne sürülmüştü.

AL-HILAL'DEN 300 MİLYON EURO'LUK RESMİ TEKLİF

Kylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al-Hilal yetişti. Athletic'te yer alan habere göre Al-Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı.

Ayrıca İngiltere basınından Sky Sports'un haberine göre PSG, Al Hilal'in Kylian Mbappe için yaptığı 259 milyon poundluk teklifi kabul etti.

Kylıan Mbappe tarihe geçebilir

Kylian Mbappe'nin transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Fransız futbolcu, en yüksek bedelli Transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor 222 milyon Euro ile Neymar'a ait.

Yıllık 700 milyon euro maaş iddiası

Öte yandan gazeteci James Benge'nin haberine göre Al-Hilal, Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon Euro ücret önerecek ve oyuncuya 1 yıllık mukavele teklif edecek.