Markalardan enflasyonla mücadele kampanyası!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile buluşan perakende sektörü, baz etkisinin sona ermesiyle yeniden artış trendine girmesi beklenen enflasyon için "kampanya" teklifinde bulundu.

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AVM'deki markaların yüzde 60'a yakınını temsil eden Birleşik Markalar Derneği(BMD), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret ederek enflasyona karşı kampanya düzenlenmesi teklifinde bulundu.

Artan fiyatlara bağlı olarak tüketicilerin gıda dışı harcamalarını kısmasının önümüzdeki günlerde sektör için önemli bir risk olarak karşılarında durduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Şu ana kadar işler çok iyi ama şimdi maliyet odaklı fiyat artışları gündemde. Bu beklentiyi kırmak ve enflasyondan korunmak için enflasyon ile mücadeleye hazır olduğumuzu ve topyekun mücadele kampanyaları yapabileceğimizi söyledik. Bakan bey de çok sıcak karşıladı” dedi.

Nasıl Bir Ekonomi'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Bakan Ömer Bolat, ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) Başkanı Ramazan Bingöl’le de görüştü. AYD Başkanı Şapkacı, AVM yatırımlarının yeniden hareketlenmesi için ticari gayrimenkul düzenlemesi ve sözleşme serbestisi konusunu Bakan Bolat ile görüşürken, TURES Başkanı Ramazan Bingöl de, Bakan’a yerel markaların yurtdışına açılması için komisyon kurulması ve sektörün Ticaret Bakanlığına bağlanması tekliflerini iletti.

Talep azalması riski var

Salgın sonrası tüm dünyada olduğu Türkiye ekonomisinde de en önemli gündem maddesi yüksek enflasyon olarak öne çıktı. Geçen yıl, yüzde 85’i aşarak son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon oranları, 2022’yi yüzde 64,27 ile tamamlamış sonrasında ise baz etkisi ile düşüş eğilimine girerek yüzde 38,21’e kadar düşmüştü. Ancak seçim sonrası artan kur, asgari ücrette yapılan ara zam ve yüksek akaryakıt fiyatları gibi gelişmelerin enflasyon oranlarını önümüzdeki dönem yeniden artırması bekleniyor. Bu zamana kadar fiyatlar artacak beklentisi ile tüketicilerin alımlarını öne çekerek perakende sektörünü canlı tuttuğunu, ancak önümüzdeki dönem bu davranışın tersine dönme ihtimalinin bir risk olarak karşılarında durduğunu belirten BMD Başkanı Öncel, bu kapsamda tüketimi canlı tutmak için kampanyaya ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Bakan Bolat ile görüşmede de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlatan Öncel, şöyle konuştu:

“Paranın değerini koruma motivasyonu ile işler temmuza kadar iyi gitti. Ancak şimdi maliyetlerde ciddi artışlar var. Önümüzdeki günlerde talep daralması meydana gelirse, ki gelmesi çok normal, müşteri acil ihtiyaçları dışında tüketimi kısabilir. Bu da gıda dışı perakendede ciddi sorunlara yol açabilir. O nedenle önlem alınması gerekiyor. Bu konuda Bakan Bolat’a da bilgi verdik. Enflasyon ile mücadelede göreve hazır olduğumuzu, topyekun bir mücadele yapılması gerektiğini söyledik. Bakan bey de sıcak karşıladı”

"Keyfi fiyat artışları da olabiliyor"

Peki maliyetlerin bu denli arttığı bir dönemde artış yerine fiyatları düşürmenin nasıl bir faydası olabilir? Bu noktada tedarikçisinden hammaddecisine kadar bir fiyat artış beklentisi olduğunu ve bunun kırılması gerektiğini dile getiren Öncel, şöyle devam etti:

“BMD’ye üye marka sayısı 509’a çıktı. Kimisinde yüzde 70’i aşmakla birlikte ortalamada AVM’lerdeki temsiliyet oranımız yüzde 55-60’lara geldi. Perakendeci enflasyon ile topyekun mücadele kapmayası başlattığı zaman kargocusundan hammadecisine, imalatçısından tedarikçisine kadar indirim baskısı oluşacak. Sen de indirim yap diyecekler. Piyasa kendi dinamizmi içinde bunu çözer demenin ötesinde bir şey yapmış olacağız. Piyasanın kendi dinamizmine bıraktığımızda keyfi artışlar ile de karşılaşıyoruz. Müşteri sadece acil ve gerekli yaşamsal ihtiyaçlarına yönelebilir. Bunu kırmak için enflasyon ile topyekun mücadele kampanyaları yapalım dedik. Berat bey zamanında yapmıştık. Buna hazırız, sayımız da artıyor. Bakan bey de piyasanın içinden ve piyasaları yakından tanıyan biri. Bizi dinledi ve sıcak baktıklarını da ilettiler. Güzel faydalı bir görüşme oldu.”

KAYNAK: EKONOMİM.COM