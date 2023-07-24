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Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi belli oldu

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa müsabakasının 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Kupa finali devre arasında

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

"Sıkışık fikstürde uygun dinlenme günü mümkün olmadı"

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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