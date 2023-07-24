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Çevre aktivisti Greta Thunberg’e para cezası!

Çevre aktivisti Greta Thunberg’e para cezası!

Çevre aktivisti olarak tanınan Greta Thunberg, İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen bir protesto sırasında polisin uyarılarına uymadığı gerekçesiyle görülen duruşmada para cezasına çarptırıldı.

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Greta Thunberg, 19 Haziran’da İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen bir eyleme katılmış ve burada polisin "protestodan ayrıl” talimatına uymadığı için gözaltına alınmıştı. Hakkında soruşturma açılan Thunberg bugün hakim karşısına çıktı.

Malmö kentinde görülen duruşmada “Eylemlerim hukuka uygun” diyen 20 yaşındaki aktivist suçlamayı reddederken, “Hayatı, sağlığı ve mülkü tehdit eden acil bir durumda olduğumuza inanıyorum” dedi. Thunberg, sayısız insanın risk altında olduğunu söyleyerek, “O gün orada bulunduğum ve emirleri dinlemediğim doğru ama suçu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, duruşmada suçlu bulunan Thunberg’e 240 dolar para cezası verdi.

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