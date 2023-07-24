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Samsun sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı!

Samsun sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı!

Samsun’da aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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Meteoroloji’nin uyarıları sonrasında Samsun’da sağanak yağışlar, bugün etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak kısa bir süreliğine etkili olurken, meteorolojinin uyarılarından haberdar olmayan vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Sağanağın bastırması ile sağa sola kaçışan vatandaşlar, ağaç altları ve tentelerin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştılar.

Hava sıcaklıkları ve yağışlar hakkında Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, geceden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kıyılarda 1-3 derece, iç kesimlerde ise 4-8 derece azalması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca hava sıcaklıklarının Samsun ve civarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

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