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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Yeni hamlelerle tahkim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Yeni hamlelerle tahkim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lozan Antlaşması'nın 100. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Lozan anlaşması ile elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Lozan Antlaşması’nın 100’üncü Yıldönümü” nedeniyle mesaj yayımladı:

Bugünün, tarihin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, aziz milletin tam bağımsızlık iradesinin, Lozan Barış Antlaşması'nın müzakere ve imza sürecinde de kendisini çok güçlü şekilde gösterdiğini belirtti.

Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran bu iradenin, bugün de rehberlik edip, yolu aydınlatıp, zorluklar karşısında mücadele azmi verdiğine işaret eden Erdoğan, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra devlet ve milletin sergilediği dayanışmanın, bunun en son ve somut örneği olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladıkları Türkiye Yüzyılı vizyonunun da en önemli güç ve ilham kaynağının, milletin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdası olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Antlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz. Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabb'im Türkiye'yi ilelebet payidar eylesin diyorum."

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