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Hava Tahmin Uzmanı kritik günleri açıkladı! Sıcaklık 10 derece birden artacak 45 derece olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hava Tahmin Uzmanı kritik günleri açıkladı! Sıcaklık 10 derece birden artacak 45 derece olacak

 Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü belirtti.

Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık beklendiğini bildiren Yıldırım, perşembe günü ise Ankara'da hava sıcaklığının 39 derece olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın yağış var

Yıldırım, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.

Yıldırım, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Hafta sonu 10 derece düşecek

Hava sıcaklıklarının cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak azalacağını belirten Yıldırım, "Cumadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek. Mevsim normallerinin çok üzerinde olan sıcaklıklar mevsim normallerine, yer yer de altına düşüyor. Ankara'da hava sıcaklıkları hafta sonu, 39 dereceden 29 dereceye düşecek." diye konuştu.

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