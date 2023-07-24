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CHP İstanbul İl Başkanlığı "zam sergisi" açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP İstanbul İl Başkanlığı "zam sergisi" açtı

CHP İstanbul İl Başkanlığı zam gelen ürünlerin fotoğraflarının yer aldığı "MuazZam Bir Sergi"yi tanıtmak için toplantı düzenledi. Canan Kaftancıoğlu, pazarlarda gezerken zamlarla ilgili broşür dağıtacaklarını söyledi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı zam gelen ürünlerin fotoğraflarının yer aldığı "MuazZam Bir Sergi"yi tanıtmak için toplantı düzenledi.

CHP İl Başkanlığı önündeki açılışta konuşan Canan Kaftancıoğlu, vatandaşın zamlardan nefes alamaz duruma geldiğini belirterek, 4 yılda metrekare başına kira fiyatının 14 liradan 114 liraya çıktığını vurguladı.

Pazarlarda gezerken zamlarla ilgili broşür dağıtacaklarını ifade eden Kaftancıoğlu, görselleri sergilenen ürünlerin seçimden önce ve sonraki fiyatlarının teşhir edildiğini söyledi.

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