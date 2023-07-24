BIST 6.772
DOLAR 26,94
EURO 29,87
ALTIN 1.702,91
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 19,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 19,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 19 milyar 818 milyon lira borçlanmaya gitti.

Abone ol

Bakanlık, ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz 18,7, bileşik faiz 19,58 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 208,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 320 milyon lira, net satış 10 milyar 818 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 100 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar liralık satış yapıldı.​​​​​​​

Hazine böylece, ihalede toplam 19 milyar 818 milyon lira borçlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunu ile yeniden Türkiye turnesine çıkıyor!
Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunu ile yeniden Türkiye turnesine çıkıyor!
6 yaşındaki Mustafa'nın akıllara durgunluk veren ölümü
6 yaşındaki Mustafa'nın akıllara durgunluk veren ölümü
KKTC'de orman yangını riskine karşı "kırmızı kod" alarmı verildi!
KKTC'de orman yangını riskine karşı "kırmızı kod" alarmı verildi!
Ankara'da 82 ton 382 kilogram sahte deterjan ele geçirildi!
Ankara'da 82 ton 382 kilogram sahte deterjan ele geçirildi!
Bursa'da mangal keyfi yaparken canından oluyordu göle atladı kurtuldu
Bursa'da mangal keyfi yaparken canından oluyordu göle atladı kurtuldu
Milas'ta termik santralin maden sahasına 3 milyon fidan dikildi!
Milas'ta termik santralin maden sahasına 3 milyon fidan dikildi!
İki kuzenin feci sonu! Şanlıurfa'da yaşandı
İki kuzenin feci sonu! Şanlıurfa'da yaşandı
Çin hükümetinden Japonya'ya "çip" çağrısı!
Çin hükümetinden Japonya'ya "çip" çağrısı!
İkinci el mağazasındaki çantadan yaklaşık 23 bin avro çıktı!
İkinci el mağazasındaki çantadan yaklaşık 23 bin avro çıktı!
Moskova’ya İHA saldırıları konusunda önlemler alınıyor!
Moskova’ya İHA saldırıları konusunda önlemler alınıyor!
Türk zırhlısı YÖRÜK, yeni ihracat hedefleri için daha da büyüdü!
Türk zırhlısı YÖRÜK, yeni ihracat hedefleri için daha da büyüdü!
Rusya'da dijital rublenin kullanımı başlıyor!
Rusya'da dijital rublenin kullanımı başlıyor!