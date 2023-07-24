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İki kuzenin feci sonu! Şanlıurfa'da yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki kuzenin feci sonu! Şanlıurfa'da yaşandı

ŞANLIURFA'da serinlemek için sulama kanalına giren 2 kuzen hayatını kaybetti

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Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren aynı isimli biri 15, diğeri 14 yaşında olan İbrahim Halil Artut kuzenler, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve su altı ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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