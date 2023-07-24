Cenaze aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde cenaze aracının çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda, A.L. idaresindeki cenaze aracı, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Sözen'e çarptı.
Kazada, sürücü ile yaya Sözen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sözen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.