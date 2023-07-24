BIST 6.759
DOLAR 26,95
EURO 29,93
ALTIN 1.704,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cenaze aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cenaze aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde cenaze aracının çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda, A.L. idaresindeki cenaze aracı, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Sözen'e çarptı.

Kazada, sürücü ile yaya Sözen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sözen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milas'ta orman yangını çıktı! Hava ve kara araçları sevk edildi
Milas'ta orman yangını çıktı! Hava ve kara araçları sevk edildi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki olası rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki olası rakibi belli oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin garanti verdi! Ücretsiz gönderilecek
Rusya Devlet Başkanı Putin garanti verdi! Ücretsiz gönderilecek
Aylık yüzde 5 kar vaadine inandılar hayatlarının şokunu yaşadılar
Aylık yüzde 5 kar vaadine inandılar hayatlarının şokunu yaşadılar
İspanya'da olası hükümet için konuşuşulan en kuvvetli senaryo
İspanya'da olası hükümet için konuşuşulan en kuvvetli senaryo
İspanya'da olası hükümet için konuşuşulan en kuvvetli senaryo
İspanya'da olası hükümet için konuşuşulan en kuvvetli senaryo
Sabiha Gökçen Havalimanı temmuzda bir rekor daha kırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı temmuzda bir rekor daha kırdı
Antalya'da zeytinlik alanda yangın çıktı! Karadan müdahale sürüyor
Antalya'da zeytinlik alanda yangın çıktı! Karadan müdahale sürüyor
TÜİK açıkladı, sonuçlar korkunç! İşte Türkiye’nin yaşam kalitesi…
TÜİK açıkladı, sonuçlar korkunç! İşte Türkiye’nin yaşam kalitesi…
Türk bilim insanından kanser tedavisinde kilo ve kas kaybına çözüm!
Türk bilim insanından kanser tedavisinde kilo ve kas kaybına çözüm!
Galatasaray’ın, Zalgiris Vilnius maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray’ın, Zalgiris Vilnius maçı kadrosu belli oldu
Altın fiyatlarını gören inanamıyor! Gram altında bomba beklenti 24 Temmuz altın fiyatları
Altın fiyatlarını gören inanamıyor! Gram altında bomba beklenti 24 Temmuz altın fiyatları