Altın fiyatlarını gören inanamıyor! Gram altında bomba beklenti 24 Temmuz altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altın ne kadar, yükseliş devam ediyor mu diye araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran gram altın 1702 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler, yatırımcının odağında FED'den gelecek karar olduğunu belirtiyor.

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Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.701 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.702 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını da 11.290 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.964 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.