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Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçının hakemi belli oldu!

Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı rövanş maçında İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da yapacağı ikinci maça, İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey atandı. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.

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