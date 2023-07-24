Zeytin üreticileri, dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama istiyor!

Sofralık zeytin üreticileri, İspanya başta olmak üzere Avrupa'ya yapılan dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde sofralık zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının artmaya devam edeceğini bildirdi.

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Yağmur Süt Zeytin ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Yöneticisi Mehmet Fatih Sumeli, AA muhabirine, İspanya, İtalya ve Fransa'da kuraklıktan dolayı zeytin ağaçlarında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 60-70 civarında rekolte kaybı olduğunu söyledi.

Bu ülkelerin, söz konusu kaybın kapatılması için üretici diğer ülkelerden dökme zeytinyağı aldığını ifade eden Sumeli, "Bu talep artışından kaynaklı Türkiye'de kilogram fiyatı 15 lira civarı olan yağlık zeytin şu anda 35 lira civarlarına çıktı. Dünya markalı zeytinyağı pazarındaki liderliklerini de kaptırmamak adına İspanya başta olmak üzere bu ülkeler her taraftan zeytinyağı topluyorlar. Bizim ülkemizde maalesef ulusal ve yerel marketlerin raflarından ürün toplayıp ambalajlı ürünü dökme haline getirip ihracat yapan veya ihracatçıya ham madde sağlayan firmalar var. Bu kriz ancak markalı ürün ihracatımızı artırarak fırsata döner. Dökme zeytinyağı ihracatımızı acilen kapatıp, sadece küçük ambalajlı ve yerli markalı ürünleri serbest bırakmamız gerekiyor. Aksi takdirde yağlık zeytinin bu kadar para ettiği durumda hiçbir müstahsil sofralık olarak satmayı beklemez ve sıkıp yağını çıkarıp daha pahalıya satar." dedi.

Sumeli, gelecek zeytin sezonu olan eylülde ülkede rekolte kaybı olabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Böyle bir durumda taban fiyat olan yağlık zeytin 40 liradan başlarsa ocak ayında en ucuz sofralık zeytinin kilogram fiyatı perakende noktada 150 liraya, iri zeytin ise 350-400 lira civarına çıkacaktır. 1 litre zeytinyağı fiyatı da 350 lira civarına kadar çıkabilir. Ülkemize hiçbir faydası veya katma değeri olmayan dökme zeytinyağı ihracatı tüm vatandaşlarımızın ortak faydası adına kapatılmalıdır. Eğer rekolte kaybı olmazsa neticede aralık ayına kadar tekrar açılabilecek bir durumdur."

Şu an ülkede zeytin stokunun azaldığına işaret eden Sumeli, sahte zeytinyağların piyasaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Sumeli, Türkiye'de iri zeytinin kilogram fiyatının iki ay içinde 99 liradan 180 liraya çıktığını belirterek, durum böyle devam ederse eylülde fiyatın 250 lira civarında olacağını dile getirdi.

"İhracata kısıtlama getirilmezse üç ay sonra sofralık zeytin kalmayacak"

İkram Gıda AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldız da zeytin ve zeytinyağında ihracattan dolayı fiyatların yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirilmezse üç ay sonra Türkiye'de sofralık zeytin kalmayacak. Sebebi, Avrupa kadar olmasa da Türkiye'de de bu yıl zeytin çok az. İvedi bir şekilde müdahale edilmezse ocak-şubat aylarında marketlerde zeytinyağının litre fiyatı 300-350 liraya, sofralık zeytin fiyatları ise 400-450 liraya kadar çıkacaktır."