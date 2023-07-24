Menzil'in yeni şeyhi kim olacak? Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan öneri

Menzil'in yeni şeyhi kim olacak sorusuna cevap aranırken Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Abdulbaki Erol'un geride 9 halife bıraktığını belirten Kaplan, "Fitne fesat çıkarmak isteyen malum şer şirret güçlere fırsat verilmeden Menzil menziline kavuşmalı, istişare ile bir mürşide emanet edilmelidir" önerisi geldi.

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Türkiye’nin büyük Nakşibendi tarikatlarından olan Menzil Dergah'ın başına kimim geçeceği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şeyh Seyyid Abdulbaki Erol'un yerine çok sayıda ismin adı geçiyor. En çok konuşulanların başında büyük oğullarından Muhammed Saki Erol oldu.

Ancak Erol'un cemaate ait Semerkand Vakfı’ndan ayrılıp Serhendi isminde yeni bir vakıf kurmasının ardında İslam tarihinin önemli figürlerinden Muaviye üzerine yapılan tartışmaların olduğu iddia edildi.

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Menzil’e ait televizyonda Muaviye aleyhinde yorum yapılmasının geçen hafta ölen şeyh Abdülbaki Erol’un oğullarını ayırdığını duyurdu.

Menzil cemaatiyle ilgili yazı kaleme alan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, cemaatlerin halkın İslâm’la ilişkilerini sürdürmesini sağlayan nefes boruları olduğunu belirterek cemaatlerin ağır sorumluluk altında olduklarına dikkat çekti.

"İstişare ile seçilmeli"

Menzil'in başına kimi geçeceği tartışmalarına değinen yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Menzil şeyhi Abdülbaki Hazretleri rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin, makamını âlî eylesin. Menzil’de 9 Halife bıraktı geride. Bu, rahmettir; nice güzel, ince hikmetler gizlidir; ama fitne fesada kurban edilmemelidir. Yoksa hesabı verilemez. Fitne fesat çıkarmak isteyen malum şer şirret güçlere fırsat verilmeden Menzil menziline kavuşmalı, istişare ile bir mürşide emanet edilmelidir, diye düşünüyorum acizane.

Menzil hem ülkemizin bütünlüğü ve kardeşliğinin korunmasında hem de İngilizlerin İslâm dünyasına saldıkları hâricî / tekfirci akımların İslâm dünyasını felçleştirmelerinin önüne geçilmesinde kilit rol oynayan Ehli Sünnet Omurga’nın en güçlü kalelerinden biri ülkemizin. "