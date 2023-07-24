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Nagehan Alçı ROK'tan 40 milyon lira tazminat, aylık 60 bin lira da nafaka istedi

Nagehan Alçı ROK'tan 40 milyon lira tazminat, aylık 60 bin lira da nafaka istedi

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Alçı, 40 milyon lira tazminat, 60 bin lira da nafaka istedi. Nagehan Alçı, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu.

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2010 yılında evlenen ikiz çocukları bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve yorumcu yazar Rasim Ozan Kütahyalı çifti boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

Nagehan Alçı, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu.

"4 yıldır ayrı evlerde yaşıyorlar"

Hürriyet'te yer alan habere göre, dilekçede, “Dört yıldır ayrı evlerde yaşayan tarafların evlilikleri fiilen bitmiştir. Müvekkilin bir ömür süreceğini düşünerek yaptığı evlilik birliği, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kusurlu davranışları nedeniyle bitmiştir. Bu nedenle 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca ikiz çocuklar için aylık 60 bin lira nafakanın Rasim Ozan Kütahyalı’dan tahsilini talep ediyoruz” denildi.

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