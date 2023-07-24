Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro ne kadar? Bitcoin'de düşüş var

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9440 liradan, avro 29,9920 liradan haftaya başladı. Bitcoin'de düşüş var. 31 bin sınırını aşan ve yatırımcısının yüzünü güldüren Bitcoin 29 bin dolar civarında...İşte haftanın ilk işlem gününde rakamlar...

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Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euroda son fiyatlar merak ediliyor. Yatırımcılar yükseliş mi var düşüş mü araştırıyor. Euro'da yeni rekora çok az kaldı. Bitcoin yatırımcısını üzüyor.

Serbest piyasada 26,9420 liradan alınan dolar, 26,9440 liradan satılıyor. 29,9900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,9920 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 26,9360 lira, avronun satış fiyatı da 29,9400 lira olmuştu.

Bitcoin ve Altcoinler

Bitcoin 29.777 dolardan, Türk lirası karşısında ise 802.416 TL‘den işlem görüyor.



Ethereum (ETH) 1.870, BNB (BNB) 241,1, Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) 0,0713 dolar civarlarında bulunuyor.