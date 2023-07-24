CHP'de 'geçmişi temiz' Genel Başkan olacak kimse yok mu? Başkanların hepsi sustu Aslı Baykal konuştu

CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile yüzleştiği Belediye Başkanları toplantısında, "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" dedi. Bu sözlere toplantıda olan hiçbir belediye başkanı "Benim geçmişim temiz" diyemedi. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya üzerinden patladı.

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CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği zoom toplantısı ana muhalefette büyük krize neden oldu. CHP'yi karıştıran görüntülerin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, dün CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısında yüz yüze geldi.

Siz varsanız yerel seçimde ben yokum

Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıya Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki tartışma damga vururken, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum." dedi.

Para ile ilişkisi olmayan geçmişi temiz biri...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" karşılığını verdi. İmamoğlu ve oradaki başkanlar ile Özgür Özel dahil partinin ağır toplarından hiçkimse itiraz etmedi.

Aslı Baykal: Senin geçmişin ne ki...

Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, başkanların sustuğu o skandal sözlere tepki gösterdi? Aslı Baykal, Twitter hesabından şöyle dedi: "CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor. Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de, maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak. Yerel seçimlerde aday belirlenmesinde başrolü oynamak onun için yeterli, tamamen duygusal tabii." ifadelerini kullandı.