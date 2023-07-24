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CHP PM'de kritik oylama! Ekrem İmamoğlu destekçisi parti içi muhalefet ilk yenilgisini aldı

CHP PM'de kritik oylama! Ekrem İmamoğlu destekçisi parti içi muhalefet ilk yenilgisini aldı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Görevden alınan 4 il ve 1 ilçe başkanının itirazlarının ele alındığı toplantıda, değişim isteyenler çoğunluğa ulaşamadı ve görevden alınan il-ilçe başkanlarının koltuklarına iade talebi reddedildi.

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CHP'de seçim sonrası yaşanan ‘Değişim' tartışmaları sürerken, değişim isteyenler örgütte yapılan görevden almalar için Parti Meclis'i toplantısında güç yarışına girdi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 13.00'te toplanan Parti Meclisi gece geç saatlere kadar sürdü.

Çoğunluğu sağlayamadılar

Değişim isteyenler çoğunluğa ulaşamadı ve görevden alınan il-ilçe başkanlarının koltuklarına iade talebi reddedildi. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken üçte iki çoğunluğu yani 41 oyu bulamadı ancak salt çoğunluk olan 31'e ulaştı.

Görevden alınmalar kesinleşti

Tüm il ve ilçe başkanlıklarının göreve iade talebi reddedildi. Böylece MYK'nın görevden alma işlemi kesinleşti. Oylama sonucu şöyle gerçekleşti:
Ağrı: kabul 30 ret 31,
Muş: kabul 31 ret 30,
Mardin: kabul 31 ret 28 çekimser 2,
Kayseri: kabul 28 ret 33,
Beykoz: kabul 26 ret 35

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