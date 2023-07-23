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Hatay'da şaşkına çeviren olay: 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Balık hırsızları suçüstü yakalandı...

Hatay'da şaşkına çeviren olay: 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Balık hırsızları suçüstü yakalandı...

Hatay’ın Arsuz ilçesinde su ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmeyi farklı zamanlarda balık çalarak 1,5 milyon TL zarara uğratan 6 şahsı polis ekipleri suçüstü yakalandı.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

1,5 milyonluk balık vurgununa suçüstü

Çalışmalar kapsamında, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde su ürünleri üzerine faaliyet gösteren işyerini bu zamana kadar toplamda 1,5 milyon TL maddi zarara uğratan K.A., H.İ.Y., E.D.B., O.S., O.K. ile M.E.R. yine aynı işyerinden balık çalarken suçüstü yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.A. ile H.İ.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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