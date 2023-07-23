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Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek dev rakam...

Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek dev rakam...

Fenerbahçe'nin Hoffenheim'a transfer olmaya hazırlanan Attila Szalai'den kazanacağı bonservis bedeli de ortaya çıktı.

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Attila Szalai'nin 2,5 yıllık Fenerbahçe macerası sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, Macar stoperin Hoffenheim'a transferi için artık günleri sayıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Attila Szalai transferinden kasasına koyacağı rakam da belli oldu.

NTVSPOR'un haberine göre, Bir süredir transferi için Alman ekipleriyle temasta olan Attila Szalai, Hoffenheim'ın yolunu tutuyor. 25 yaşındaki savunmacının transferinde sona gelindi.

Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferinden 12 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

Attila Szalai'nin hafta başında Hoffenheim için sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından sözleşmenin imzalanacağı belirtiliyor.

2.2 milyon euro'ya transfer edilmişti

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Apollon Limassol'den 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 2.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Fenerbahçe formasıyla 117 maça çıkan Macar stoper 7 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

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