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Aman dikkat! Sıcak çarpması komaya sokabilir!

Aman dikkat! Sıcak çarpması komaya sokabilir!

Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer uyardı: Aşırı sıcağa maruz kalındığında beyin işlevleri bozuluyor. Sıcak çarpması epileptik nöbetler ve komaya kadar gidebiliyor.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün, 45 derecelik sıcaklık uyarısı yaptığı Antalya'da, kuru ve yakıcı hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Turizm kenti Antalya'nın cadde ve sokakları sadece turistlere kalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çok az kişinin plajlara geldiği görüldü.

Memorial Antalya Hastanesi Girişimsel Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Elif Sarıönder Gencer, son dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle hastaneye gelen birçok kişide sıcak çarpması belirtisi gördüklerini belirterek, "Başlangıçta hafif ısı, hafif güneş çarpmasında, halsizlik, konsantrasyon sorunu gibi ya da anlamsız konuşma, basit belirtiler varken, bu sıcak çarpması artınca epileptik nöbetler ve komaya kadar gidebiliyor" dedi.

Sıcak çarpması belirtileri

Sıcak çarpmasına maruz kalanlar hakkında bilgiler veren Gencer, "Vücut ısısını koruyamadığınızda, özellikle yaşlılarda, çocuklarda kronik hastalığı olanlarda aşırı vücut ısısı artışı, ciddi belirtilere neden olabiliyor. Terleme bozukluğu olanlar, kalp hastaları, vücutlarını soğutamadıkları için ciddi şikayetlerle hastaneye başvurabiliyorlar. İlk belirtilerde sıcak ve kuru cilt karşımıza çıkıyor. Aşırı sıcaklar daha sonra bilinç değişikliğine kadar giden konsantrasyon bozuklukları, susuzluk hissi yapabiliyor. Riskli gruptaki kişiler, yüksek ısıya maruz kalıp kendilerini koruyamaz ve sıcaktan uzaklaşmazlarsa, yeterli sıvı almazlarsa, bilinç kaybı, nöbet geçirme, komaya neden olabiliyor. Beyin şişmesi ve koma oldukça tehlikeli belirtilerinden bir tanesidir sıcak çarpmasının" dedi.

"Sıcak çarpması komaya sokabilir"

Canlı organizmaların belirli bir sıcak aralığında sağlıklı çalışabildiğinin altını çizen Gencer, "Biz proteinden oluşuyoruz belli derecenin altında sıcaklıkta nasıl hassas organlarımız, burun, kulak gibi organlarımız donabiliyor ve nekroz dediğimiz geri dönüşsüz doku hasarı ortaya çıkabiliyorsa, sıcakta da aynı durum oluyor. Gerçekten dokular pişiyor. En hassas bölge de beyin, aşırı sıcağa maruz kalındığında beyin işlevleri bozuluyor. Başlangıçta hafif ısı, hafif güneş çarpmasında, halsizlik, konsantrasyon sorunu gibi ya da anlamsız konuşma, basit belirtiler varken, bu sıcak çarpması artınca epileptik nöbetler ve komaya kadar gidebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Açık havada çalışanlara uyarılar

Açık alanda çalışan kişilerin mutlaka güneşten korunması gerektiğine değinen Gencer, "Antalya'da turizm bölgesinde hizmette çalışan birçok işte garson, kurye, inşaat işçileri açık alanda çalışıyor. Mutlaka güneşten, sıcaktan koruyucu ekipmanla; şapka, gözlük gibi ekipmanla çalışmaları, sık sıvı almaları, bol su tüketmeleri gerekiyor. Sıcakta kaldıkları süreyi kısaltmalı ve kendilerini serinletmeleri gerekir. Denize gideceklere ise güneşin en sıcak olduğu saat 11.00 ile 16.00 arasında direkt güneşe maruz kalmamalarını öneriyoruz. Ortalama sıcaklığın 45 derecenin üstüne çıktığı günlerde mutlaka daha dikkatli olmalıyız" açıklamasında bulundu.

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