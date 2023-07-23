İstanbul sıcak havada yanmaya devam ediyor!

İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahiller, parklar ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hissedilen hava sıcaklığının 37 derece, nem oranı ise yüzde 52 olarak duyurduğu kentte bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Aileleriyle piknik yapmayı tercih edenler ise gölgelik alanları tercih etti.

Kartal, Maltepe ile Pendik sahilinde sıcak havadan bunalanlar parklarda ağaçların altı ile gölgeliklerde vakit geçirdi.

Hafta sonu dolayısıyla parklara piknik yapmak için gelen vatandaşlar gölgelik alanlarda toplandı.

Üsküdar, Kuzguncuk, Salacak ve Kuleli sahilinde vatandaşlar denizde serinlemeye çalıştı.

Avrupa Yakası'nda da serinlemek isteyenler ise İstanbul Boğazı'nı tercih etti.

Beşiktaş'ta Bebek ile Aşiyan, Sarıyer'de İstinye ve Yeniköy sahillerine gelenler piknik yapıp denize girdi.

Florya Menekşe Plajı'na gelenler denize girerken Avcılar sahilinde ise vatandaşlar genellikle piknik yaptı.

Fatih Sarayburnu'nda denize girenler sahildeki kayalıklarda güneşlendi. Beraberinde şemsiye getirenlerin ise gölgede dinlenmeyi tercih etti.

"Havalar sıcak, şehir içi yanıyor"

Sarayburnu'nda denize giren Aydın Karaca, İstanbul'da sıcaklıkların çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Biz de burada yüzüyoruz. Gün aşırı geliyoruz. Malum havalar sıcak, şehir içi yanıyor. Serinlemek için buraya geliyoruz." dedi.

Rıdvan Arpa, yüksek sıcaklıktan dolayı çok bunaldıklarını anlatarak, "Hava 'efsane' sıcak. Tabii ki öyle olunca biz de acilen serinleyelim dedik. Arkadaşlarla buraya geldik. Sarayburnu çok güzel, mekanımız burası. Hava çok sıcak, deniz çok güzel, burası buz gibi... Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Sıcak havada çok sıcak olan döner tezgahının önünde çalışan Arslan Boyraz, mesleği icabı buna alışmak zorunda olduklarını söyledi.

Boyraz, "Meslek bu, yapacak bir şey yok. Haliyle tabii ki terleyeceksiniz. Terlemeyince ekmek yok." ifadelerini kullandı.

Eminönü bu kez boştu

Özellikle hafta sonları çok yoğun olan İstanbul'un en turistik mekanlarından Eminönü'nde sıcak nedeniyle yoğunluğun az olduğu gözlendi.

Sıcak havaya rağmen balıkçıların oltalarıyla Galata Köprüsü'nde yer alması dikkati çekti.

Güneşten korunmak isteyenler ise şemsiye ve güneş gözlükleriyle yürümeyi tercih etti.