CHP Eren Erdem'den 'Halk TV' açıklaması: Halk TV çalışanları kararımızın hedefi değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarını sonlandırma kararından kaynaklı olduğunu düşündüğü "gerçekle bağdaşmaz" haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

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Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, CHP’nin Halk TV ile kurumsal ilişkilerinin sonlandığını anımsatarak, partinin kurumsal kararlarının kişiselleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Halk TV'nin KJ (Karakter Jeneratörü) bölümüne "Eren Erdem sözleşmeyi feshetti" ifadesinin koyulmasının makul bir yaklaşım olmadığını ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Kurucu parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar. Elbette Halk TV, program yapmak maksadıyla 'her TV kanalı' kadar belediyelerimizden yer tahsis talebinde bulunabilir. Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir. Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, 'sansür uygulama ifadesi' yoktur."

"Halk TV çalışanları kararımızın hedefi değil"

Parti olarak ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme haklarının saklı olduğunu vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ne sansür getiririz ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur. Bu bağlamda, almış olduğumuz 'tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma' kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir. Türkiye'de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz."