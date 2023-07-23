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İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

İSTANBUL BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde seyir halindeki Süleyman Akyasan idaresindeki 34 ZC 7661 plakalı Özel Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 34 CTK 161 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otobüs ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muallim Naci Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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