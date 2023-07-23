İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

İSTANBUL BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Abone ol
Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde seyir halindeki Süleyman Akyasan idaresindeki 34 ZC 7661 plakalı Özel Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 34 CTK 161 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otobüs ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muallim Naci Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.