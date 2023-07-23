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Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı

Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı

Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) öğrencileri, Almanya'da düzenlenen 28. Uluslararası FIRA RoboWorld Robot Sporları Olimpiyatı'nda, "inovasyon ve teknoloji" dalında dünya birincisi oldu.

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Wolfenbüttel-Lindenhalle'de düzenlenen FIRA RoboWorld Cup'ta, 23 ülkeden 600 katılımcı yeteneklerini sergiledi ve kendi geliştirdikleri robotları çeşitli disiplinlerde test etti.

BİLSEM öğrencileri de inovasyon ve teknoloji dalında dünya birinciliği elde etti. İkinci ve üçüncülüğü de Çek Cumhuriyeti'nden katılan temsilciler oldu.

Şampiyonada, yapay zeka, makine öğrenimi, sensör teknolojisi ve gelişmiş mekanik tasarımlar da dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler sunuldu.

Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, 6-10 Nisan'da Yunanistan’da düzenlenen He-Ro MRC Robot Sporları olimpiyatında, İnsansı Robot Sporları kategorilerinde (Halter, Güreş, Otonom Yürüyüş) yarışarak dünya birinciliği kazanmışlardı.

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