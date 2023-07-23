Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı! AFAD'dan açıklama var

6 Şubat'taki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu. Depremin merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğunu belirten AFAD, depremin şiddetini ise 4 olarak bildirdi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre Elbistan’da saat 13.48'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçe sakinleri panik yaşadı.

6 Şubat’taki büyük depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede halk sokağa çıktı. Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

"Yine kötü sallandık"

Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlardan bazıları, AFAD'ın sosyal medyadaki paylaşımının altına "Çok acayip hissettik, dizlerimin bağı çözüldü", "Yine kötü sallandık" şeklinde yorum yaptı.