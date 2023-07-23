İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Durumu kötü... Ünlü şarkıcının sağlık sorunu ne?
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Açıklama yapan İrem Derici, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili hayranlarına bilgi verirken bu akşamki konserinin iptal olduğunu duyurdu.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali’nde bugün saat 21.00’de sahne alması beklenen İrem Derici, aniden rahatsızlandı.
İrem Derici'nin kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.
İrem Derici sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konsere katılamayacağını duyurdu. İrem Derici şunları söyledi:
3 gün boyunca konuşması yasaklandı
“Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum.