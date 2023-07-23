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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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