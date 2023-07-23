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Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul-İzmir otobanında otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul - İzmir otobanının Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sınırları içinde meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle aynı şeritte seyreden tır çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle tır devrildi. Araçta sıkışan tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 4 otobüs yolcusu ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada ölen tır sürücüsü sıkıştığı araçtan Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

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