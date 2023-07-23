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Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in yeni adresi belli oldu! İmzalar atıldı...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in yeni adresi belli oldu! İmzalar atıldı...

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı sol bek Alex Telles'i transfer etti.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı yıldız Alex Telles ile resmi sözleşme imzaladık. Kendisine yıldızlarımızla mutluluklar diliyoruz." bilgisi verildi.

Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 30 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olduktan sonra Sevilla'ya kiralanmıştı.

Telles, Galatasaray'da 2014-15 sezonu Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası kazanma mutluluğunu yaşamıştı.

Al-Nassr, bu yıl başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelmişti.

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