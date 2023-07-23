"Terso Kemal" görenleri şaşkına çeviriyor! Gazete ve kitap okurken keşfetti, insanların ilgisini kazandı

GAZİANTEP'te "Terso Kemal" lakaplı 60 yaşındaki Kemal Elma, kelimeleri hızlı ve yanlışsız bir şekilde tersten söyleyerek görenleri hayrete düşürüyor.

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2002 yılında gazete ve kitap okurken keşfettiği özelliği ile 19 yıldır konuşma hızında kelimeleri tersten söyleyebilen ve "Terso Kemal" olarak bilinen Kemal Elma, Gaziantep’in simgesi haline geldi. Kent meydanındaki bir kıraathanede çalışan Ema, üzerinde "Terso Kemal" yazılı Gaziantep FK formasıyla da çevredekilerin ilgi odağı haline geliyor.

Elma, İHA muhabirine yaptığı açıklamada giydiği yöresel kıyafetiyle ve koyu bir Gaziantep FK taraftarı oluşuyla çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

“Ters konuştuğum için adım Terso Kemal olarak kaldı”

19 yıldır yanlışsız bir şekilde her kelimenin tersini söyleyebildiğini belirten Kemal Elma, “2002 yılından beri yani 19 yıldır tersten konuşabiliyorum. Her şeyin tersini söyleyebildiğim için adım Terso Kemal olarak kaldı ve bana herkes böyle seslenmeye başladı. Bu özelliğim ile insanların ilgisini kazanmaya başladım. Beni gören, beni tanıyan herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor ve kelimeleri tersinden söylememi istiyor” dedi.

“Konuşma hızında söyleyebiliyorum”

Kelimelerin tersini söylerken hiç şaşırmadığını, yanlış söylemediğini ve bu konuda kendine güvendiğini belirten Elma, “Ben normalde düz konuşuyorum. Sadece beni tanıyan insanlar bana tersten konuşmamı söylediklerinde tersinden konuşuyorum. Benden istedikleri sözleri tersinden ve konuşma hızında yanlış olmayacak şekilde söyleyebiliyorum. Bu konuda kendime güveniyorum” diye konuştu.