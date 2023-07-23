BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Terso Kemal" görenleri şaşkına çeviriyor! Gazete ve kitap okurken keşfetti, insanların ilgisini kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te "Terso Kemal" lakaplı 60 yaşındaki Kemal Elma, kelimeleri hızlı ve yanlışsız bir şekilde tersten söyleyerek görenleri hayrete düşürüyor.

Abone ol

2002 yılında gazete ve kitap okurken keşfettiği özelliği ile 19 yıldır konuşma hızında kelimeleri tersten söyleyebilen ve "Terso Kemal" olarak bilinen Kemal Elma, Gaziantep’in simgesi haline geldi. Kent meydanındaki bir kıraathanede çalışan Ema, üzerinde "Terso Kemal" yazılı Gaziantep FK formasıyla da çevredekilerin ilgi odağı haline geliyor.

Elma, İHA muhabirine yaptığı açıklamada giydiği yöresel kıyafetiyle ve koyu bir Gaziantep FK taraftarı oluşuyla çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

“Ters konuştuğum için adım Terso Kemal olarak kaldı”

19 yıldır yanlışsız bir şekilde her kelimenin tersini söyleyebildiğini belirten Kemal Elma, “2002 yılından beri yani 19 yıldır tersten konuşabiliyorum. Her şeyin tersini söyleyebildiğim için adım Terso Kemal olarak kaldı ve bana herkes böyle seslenmeye başladı. Bu özelliğim ile insanların ilgisini kazanmaya başladım. Beni gören, beni tanıyan herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor ve kelimeleri tersinden söylememi istiyor” dedi.

“Konuşma hızında söyleyebiliyorum”

Kelimelerin tersini söylerken hiç şaşırmadığını, yanlış söylemediğini ve bu konuda kendine güvendiğini belirten Elma, “Ben normalde düz konuşuyorum. Sadece beni tanıyan insanlar bana tersten konuşmamı söylediklerinde tersinden konuşuyorum. Benden istedikleri sözleri tersinden ve konuşma hızında yanlış olmayacak şekilde söyleyebiliyorum. Bu konuda kendime güveniyorum” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Durumu kötü... Ünlü şarkıcının sağlık sorunu ne?
Foto Galeri İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Durumu kötü... Ünlü şarkıcının sağlık sorunu ne? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in yeni adresi belli oldu! İmzalar atıldı...
Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in yeni adresi belli oldu! İmzalar atıldı...
Soner Arıca Ordu Aybastı'da sahne aldı!
Soner Arıca Ordu Aybastı'da sahne aldı!
Bayburt'ta Fatma Turgut rüzgarı esti!
Bayburt'ta Fatma Turgut rüzgarı esti!
Romalı Augustus'un Uşak'taki 'tahıl ambarı' gün yüzüne çıktı
Romalı Augustus'un Uşak'taki 'tahıl ambarı' gün yüzüne çıktı
20 yıldır ormanlardan çöp toplayıp çevre temizliğine katkıda bulunuyor!
20 yıldır ormanlardan çöp toplayıp çevre temizliğine katkıda bulunuyor!
İnsansız kara aracı BARKAN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
İnsansız kara aracı BARKAN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında dünya şampiyonu oldu!
Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında dünya şampiyonu oldu!
Sakarya'da tartıştığı kadını öldürdüğü iddia edile zanlı tutuklandı!
Sakarya'da tartıştığı kadını öldürdüğü iddia edile zanlı tutuklandı!
NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak!
NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak!
Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı!
Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı!
ASELSAN düşmanı GÜRZ ile indirecek!
ASELSAN düşmanı GÜRZ ile indirecek!
Hakkari'de 5 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek!
Hakkari'de 5 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek!