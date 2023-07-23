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Meral Akşener'de Kılıçdaroğlu'na gizli mutabakat tepkisi: Yanlış olmuştur.

Meral Akşener'de Kılıçdaroğlu'na gizli mutabakat tepkisi: Yanlış olmuştur.

Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimi öncesi Ümit Özdağ'a MİT ve 3 bakanlık sözü verdiği gizli mutabakatla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Mutabakattan haberini n olmadığını söyleyen Akşener, "Henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. " dedi.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştiği belirtilen 'gizli mutabakat'tan haberi olmadığını yazdı. 

Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı: 

"Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la 28 Mayıs öncesi İçişleri dahil üç bakanlığı ve MİT'i verdiğine ilişkin gizli mutabakat İyi Partililer tarafından sertçe eleştirdi.

Bunun üzerine Özdağ, Akşener'in 24 Mayıs günü yaptığı “Biz Kılıçdaroğlu'na İnce, Özdağ ve Oğan'la ilişki kurma ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. O yetkisini kullandı” şeklindeki açıklamasının videosunu sosyal medyada paylaştı. Zafer Partisi lideri, Akşener'in bu mutabakattan haberdar olduğunu ima etti. Ayıca eski İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray da aynı iddiayı yineledi.

Ben de dün basın danışmanı Murat İde aracılığıyla Akşener'e  Özdağ ve Çiray'ın bu iddiasını sordum.

Akşener, danışmanı üzerinden verdiği yanıtta, gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi.

Akşener, şöyle dedi:

“Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır.”

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