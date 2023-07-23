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Real Madrid'de Arda Güler sakatlandı! Milan maçında oynayabilecek mi?

Real Madrid'de Arda Güler sakatlandı! Milan maçında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, sakatlığı sebebiyle son antrenmana katılmadı.

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Yeni sezon hazırlıklarına ABD'de devam eden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı sebebiyle takımının dünkü antrenmanına çıkmadı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre sağ dizinde ağrı hisseden Arda Güler, bu nedenle dün yapılan antrenmana katılmadı.

Arda Güler'in yanı sıra Alvaro Odriozola da sakatlığı sebebiyle antrenmana katılmadı.

Dizindeki bandaj dikkat çekti

Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda takım arkadaşlarıyla golf aracında olduğu görülen Arda Güler'in sağ dizindeki bandaj dikkat çekti.

Real Madrid- Milan maçında oynayabilecek mi?

Real Madrid, Amerika'daki ilk hazırlık maçında bu gece sabaha karşı Milan ile karşılaşacak. Türkiye saati ile 05:00'da başlayacak olan maçta Arda Güler'in oynaması beklenmiyor.

Golden Boy sıralamasında 16. sıraya yükseldi

İtalyan Spor gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti. Haziran ayında 78’inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükseldi ve Temmuz ayında 16’ncı sırada yer aldı.

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