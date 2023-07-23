Sözcü'nün Kılıçdaroğlu iddiası: Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyla ilgili yeni kulis haberler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre Kıılçdaroğlu, seçim sonuçlarını "Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?” sözleriyle değerlendirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gergin geçen toplantının ardından yeni iddialar gündeme geldi.

Sözcü’nün haberine göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında seçim sonuçlarını, “Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?” sözleriyle değerlendirdi.

Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantının sonunda söz aldı. “Aile içinde konuşalım” diyen CHP lideri, parti içindeki değişim tartışmalarını da değerlendirdi.

Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP’nin ilkelerine bağlı partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var. Ama hepten başarısızlık saymak doğru değil.”