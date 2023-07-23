Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söyledi: Sizi başarısız buluyorum Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de ekrana gelen Kübra Par ile Farklı Açılar programda CHP'nin toplantısında yaşananları aktardı. Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sizi başarısız buluyorum. Partimizin ikinci olması bizi mutlu etmiyor. Ben diğer seçimde de ikinci olmak istemiyorum" sözlerine Kılıçdaroğlu "Kazanma beklentisinin artması da bir başarıdır. Muhalif seçmen kazanacağına inandı. Bazı arkadaşlarımızın tavırları partiye zarar veriyor" diyerek yanıt verdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, hukukçu Serkan Toper, hukukçu Dr. Ruşen Gültekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, Kübra Par ile Farklı Açılar'a konuk oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantı programda masaya yatırıldı.

Yarkadaş, toplantıda yaşananlara ilişkin bilgileri şu şekilde aktardı:

İmamoğlu toplantıya 3 dakika kala geldi

"Seçim sonrası belediye başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı 5-10 dakika geç başladı. İmamoğlu toplantıya tam 3 dakika kala gelmiş. Soranlara 'uçağım rötar yaptı' dedi. İmamoğlu salona girdikten 15-20 dakika sonra Kılıçdaroğlu geldi.

Toparlanmayacağım ben burada konuşacağım

Ahmet Akın 40 dakikalık bir sunum yaparak, belediye başkanlarının performansına ilişkin rapordan bahsediyor. Akın'ın konuşmasından sonra İmamoğlu'na söz veriliyor. İmamoğlu kürsüye çıkıyor. Partide bir değişim olması gerektiğinden bahsediyor. Zoom toplantısına sözü getirerek 'etik dışı' bir durumun olmadığını söylüyor. Sonra Genel Başkan'a ilişkin eleştirileri sıralıyor. İmamoğlu "Değişim olacaksa bu sizin önderliğinizde olacak. MYK değişimi yetersizdir, biz halka gitmeliydik, topluma gitmeliydik. Halkın beklentilerini öğrenmeliydik. Birden MYK değişimi olunca bunların önü kesildi. Benim siyasete karışmam eleştiriliyor. Ben bu partinin belediye başkanıyım, siyasetle ilgilenmem doğal. Toplantıya katılan arkadaşlarımız günlerdir konuşuyor. Sayın Genel Başkanım şunu bilin ki ben hiçbir PM veya MYK üyesini bir toplantıya davet etmiyorum. Onlar benimle görüşmek istiyor. Şuradaki belediye başkanlarının çoğu benimle görüşmek istiyor ama benim vaktim olmadığı için randevularına dönemiyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değildir" diyor. İmamoğlu çıtayı biraz daha yükselterek Kılıçdaroğlu'na 'Sizi başarısız buluyorum. Partimizin ikinci olması bizi mutlu etmiyor. Ben diğer seçimde de ikinci olmak istemiyorum' diyor. İmamoğlu eleştirinin dozunu yükseltince Ahmet Akın 'lütfen toparlar mısınız' diyor. İmamoğlu burada çok ilginç bir tepki göstererek 'toparlamayacağım, ben burada konuşacağım. Konuşmaya geldim. Ben Türkiye'nin en büyük bütçesini yöneten belediye başkanıyım. Konuşma hakkım var' diyor. İmamoğlu'nun bu konuşmasına belediye başkanları anlam veremiyor."