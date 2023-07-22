Çeşme'de ormanı yakan kundakçı alevlerin arasında kameraya yakalandı! İşte o anlar

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. K.Ç.'nin yangının başlangıcında alevlerin arasında dolaştığı anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...

İzmin'in Çeşme ilçesinde Ulusoy Limanı yakınındaki Karadağ mevkisinde çamlık alanda dün gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bir anda yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi günün ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonunda yangın söndürme helikopterlerinin de katılmasıyla olumlu sonuç verdi.

Alevler, 6,5 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, polis şüpheli olarak akli dengesi yerinde olmayan K.Ç.'yi, gözaltına aldı. K.Ç.'nin yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.