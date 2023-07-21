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Ürküten görüntüler! Çekirge sürüsü karayolunu böyle kapladı köylüler endişeli

TUNCELİ'nin Hozat ilçesine bağlı bir köyde kara yolunu kaplayan çekirge sürüsü görüntülendi.

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Balkaynar köyü yolunda çekirge sürüsü görüntülendi. Köylüler, benzer durumun iki yıldan bu yana yaşandığını belirterek, çekirgelerin vereceği zararlar konusunda endişeli olduklarını ifade ediyor.

Öte yandan ilçeye bağlı bazı köylerde de tırtıl istilası yaşandığı, tırtılların ormanlık alanlara ciddi zarar verdiği öğrenildi.

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