Kocaeli’de alkollü sürücü gazeteciyi hedef aldı! Tehdit ve küfür savurdu o anlar kamerada

KOCAELİ’de trafiğe 1,27 promil alkollü çıkan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tehditler savurdu. O anlar kameralara yansırken alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bu bölgede çalışma yürüten trafik polisleri, durdurdukları hafif ticari aracın sürücüsü Aziz V.’ye alkolmetre üfletti.

1,27 promil alkollü çıkan sürücü ceza kesilirken, işlem yapıldığı esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi.

Aziz V., "Çekmesin yoksa saldıracağım" gibi tehditler ve küfürler savurdu. Alkollü sürücü daha sonra bölgeye gelen asayiş ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.