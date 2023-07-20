Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Yemin ediyorum Erdoğan, daha demokrat bir görüntü sergiliyor

Fatih Altaylı, seçim yenilgisinin ardından CHP'de eleştiri oklarının hedefindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kendisinin yanında Tayyip Erdoğan yemin ediyorum ki artık daha demokrat bir görüntü sergileme başlamıştır" dedi.

Seçimlerinden ardından "değişim" tartışmaları altındaki CHP'de sular durulmuyor.

Tek adamlıkla suçlanan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri yazar Fatih Altaylı'dan geldi.

Kendi Youtube kanalında Kılıçdaroğlu için "Çok açık söylüyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a demokrasi dersi verecek ona özgürlükten hukuktan dem vuracak pozisyonda değil. Kendisinin yanında Tayyip Erdoğan yemin ediyorum ki artık daha demokrat bir görüntü sergileme başlamıştır." ifadelerini kullandı.