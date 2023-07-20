BIST 6.657
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.715,14
POLİTİKA

Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Yemin ediyorum Erdoğan, daha demokrat bir görüntü sergiliyor

Fatih Altaylı, seçim yenilgisinin ardından CHP'de eleştiri oklarının hedefindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kendisinin yanında Tayyip Erdoğan yemin ediyorum ki artık daha demokrat bir görüntü sergileme başlamıştır" dedi.

Seçimlerinden ardından "değişim" tartışmaları altındaki CHP'de sular durulmuyor. 

Tek adamlıkla suçlanan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri yazar Fatih Altaylı'dan geldi. 

Kendi Youtube kanalında Kılıçdaroğlu için "Çok açık söylüyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a demokrasi dersi verecek ona özgürlükten hukuktan dem vuracak pozisyonda değil. Kendisinin yanında Tayyip Erdoğan yemin ediyorum ki artık daha demokrat bir görüntü sergileme başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kovandan firar eden binlerce arı, apartmanın balkonuna oğul yaptı!
Kovandan firar eden binlerce arı, apartmanın balkonuna oğul yaptı!
Trafikte “Neden yol veriyorsun” dediği genci bıçaklayarak öldürdü
Trafikte “Neden yol veriyorsun” dediği genci bıçaklayarak öldürdü
PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı PKK kurucusunun kardeşi
PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı PKK kurucusunun kardeşi
Kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı! Moto kuryeye saldırdılar, o anlar kamerada
Kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı! Moto kuryeye saldırdılar, o anlar kamerada
Masterchef jürisi Danilo Şef kendi restoranında kendi elemanlarınca dövüldü! İşte o anlar
Masterchef jürisi Danilo Şef kendi restoranında kendi elemanlarınca dövüldü! İşte o anlar
İhsan Şenocak'tan tartışma yaratan çıkış! Gençler para yok diye evlenemiyorsa oraya cami yapmayın
İhsan Şenocak'tan tartışma yaratan çıkış! Gençler para yok diye evlenemiyorsa oraya cami yapmayın
İskelenin halatı koptu, ölümle burun buruna geldi! Havada asılı kalan işçiyi yoldan geçen iş makinesi kurtardı
İskelenin halatı koptu, ölümle burun buruna geldi! Havada asılı kalan işçiyi yoldan geçen iş makinesi kurtardı
Kocaeli'de intihar girişimi: Polis, ölümün kıyısından böyle çekip aldı!
Kocaeli'de intihar girişimi: Polis, ölümün kıyısından böyle çekip aldı!
Emniyet kemeri takmadı, cezayı yedi! Minibüs şoföründen ilginç savunma: ‘Göbeğim var’
Emniyet kemeri takmadı, cezayı yedi! Minibüs şoföründen ilginç savunma: ‘Göbeğim var’
Adana’da hareketli dakikalar! Genç kadına dehşeti yaşattı: 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ diyerek'
Adana’da hareketli dakikalar! Genç kadına dehşeti yaşattı: 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ diyerek'
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 14 şüpheli gözaltına alındı, hepsi ele geçirildi!
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 14 şüpheli gözaltına alındı, hepsi ele geçirildi!
Buzul çatlağından yaralı kurtarıldılar! Dağcılardan hastanede duygulandıran ziyaret
Buzul çatlağından yaralı kurtarıldılar! Dağcılardan hastanede duygulandıran ziyaret