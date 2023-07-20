BIST 6.619
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.715,05
YEREL

Kovandan firar eden binlerce arı, apartmanın balkonuna oğul yaptı!

BURSA'nın İNEGÖL ilçesinde kraliçe arıyla beraber kovandan firar eden binlerce arı, apartmanın balkonuna oğul yaptı. Bal üreticisi, firar eden arıları kovana sokmak için 2 saat uğraş verdi.

Olay saat 18.00 sıralarında Yenice Mahallesi Orta Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Henüz nereden geldikleri belirlenemeyen kovandaki binlerce arı firar ederek, apartmanın zemin katının balkon duvarına oğul yaptı.

Günlerdir oradaki arılar nedeniyle rahatsız olan apartman sakinleri bir bal üreticisine haber verdiler. Olay yerine gelen bal üreticisi, peteklere yönlendirdiği arıları peyderpey kovanın içine yerleştirdi. 2 saat süren uğraşı sonucu binlerce arı kovana girdi. Bal üreticisi, kovan dolusu arıyı alarak bahçesine götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafikte “Neden yol veriyorsun” dediği genci bıçaklayarak öldürdü
Trafikte “Neden yol veriyorsun” dediği genci bıçaklayarak öldürdü
PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı PKK kurucusunun kardeşi
PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı PKK kurucusunun kardeşi
Kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı! Moto kuryeye saldırdılar, o anlar kamerada
Kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı! Moto kuryeye saldırdılar, o anlar kamerada
Masterchef jürisi Danilo Şef kendi restoranında kendi elemanlarınca dövüldü! İşte o anlar
Masterchef jürisi Danilo Şef kendi restoranında kendi elemanlarınca dövüldü! İşte o anlar
İhsan Şenocak'tan tartışma yaratan çıkış! Gençler para yok diye evlenemiyorsa oraya cami yapmayın
İhsan Şenocak'tan tartışma yaratan çıkış! Gençler para yok diye evlenemiyorsa oraya cami yapmayın
İskelenin halatı koptu, ölümle burun buruna geldi! Havada asılı kalan işçiyi yoldan geçen iş makinesi kurtardı
İskelenin halatı koptu, ölümle burun buruna geldi! Havada asılı kalan işçiyi yoldan geçen iş makinesi kurtardı
Kocaeli'de intihar girişimi: Polis, ölümün kıyısından böyle çekip aldı!
Kocaeli'de intihar girişimi: Polis, ölümün kıyısından böyle çekip aldı!
Emniyet kemeri takmadı, cezayı yedi! Minibüs şoföründen ilginç savunma: ‘Göbeğim var’
Emniyet kemeri takmadı, cezayı yedi! Minibüs şoföründen ilginç savunma: ‘Göbeğim var’
Adana’da hareketli dakikalar! Genç kadına dehşeti yaşattı: 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ diyerek'
Adana’da hareketli dakikalar! Genç kadına dehşeti yaşattı: 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ diyerek'
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 14 şüpheli gözaltına alındı, hepsi ele geçirildi!
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 14 şüpheli gözaltına alındı, hepsi ele geçirildi!
Buzul çatlağından yaralı kurtarıldılar! Dağcılardan hastanede duygulandıran ziyaret
Buzul çatlağından yaralı kurtarıldılar! Dağcılardan hastanede duygulandıran ziyaret
Uçurumdan düşen otomobil 2 kişiye mezar oldu! Denizli'deki feci kaza kamerada
Uçurumdan düşen otomobil 2 kişiye mezar oldu! Denizli'deki feci kaza kamerada