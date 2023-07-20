BURSA'nın İNEGÖL ilçesinde kraliçe arıyla beraber kovandan firar eden binlerce arı, apartmanın balkonuna oğul yaptı. Bal üreticisi, firar eden arıları kovana sokmak için 2 saat uğraş verdi.

Olay saat 18.00 sıralarında Yenice Mahallesi Orta Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Henüz nereden geldikleri belirlenemeyen kovandaki binlerce arı firar ederek, apartmanın zemin katının balkon duvarına oğul yaptı.

Günlerdir oradaki arılar nedeniyle rahatsız olan apartman sakinleri bir bal üreticisine haber verdiler. Olay yerine gelen bal üreticisi, peteklere yönlendirdiği arıları peyderpey kovanın içine yerleştirdi. 2 saat süren uğraşı sonucu binlerce arı kovana girdi. Bal üreticisi, kovan dolusu arıyı alarak bahçesine götürdü.