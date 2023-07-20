İhsan Şenocak'tan tartışma yaratan çıkış! Gençler para yok diye evlenemiyorsa oraya cami yapmayın

Yaptığı çıkışlarla sık sık tartışma yaratan ilahiyatçı İhsan Şenocak, şimdi de evlenemeyen gençlerle ilgili yaptığı çakışla tartışmaların odağında. Mahallelerinde delikanlılar para yok diye evlenemiyorsa oraya yeni cami yapılmasının doğru olmadığını söyleyen İhsan Şenocak, "Onları evlendirmek, cami yapmaktan daha makbul bir ameldir." dedi.

İlahiyatçı İhsan Şenocak, son yaptığı açıklamada, gençlerin maddi yetersizliklerden dolayı evlenememesine dikkat çekti. Şenocak, "Mahallenizde delikanlılar para yok diye evlenemiyorsa oraya yeni cami yapmayın. Onları evlendirmek, cami yapmaktan daha makbul bir ameldir. Evlendirin ki toplumu zinadan kurtarın." dedi.

İhsan Şenocak camileri mi küçümsedi!

Şenocak'ın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Şenocak'ı desteklerken, bazıları da eleştirdi. Destekleyen kullanıcılar, Şenocak'ın gençlerin evlenebilmesinin önemini vurguladığını söyledi. Eleştiren kullanıcılar ise Şenocak'ın sözlerinin camilerin önemini küçümsediğini söyledi.