BIST 6.611
DOLAR 26,93
EURO 30,21
ALTIN 1.714,30
GÜNCEL

İhsan Şenocak'tan tartışma yaratan çıkış! Gençler para yok diye evlenemiyorsa oraya cami yapmayın

Yaptığı çıkışlarla sık sık tartışma yaratan ilahiyatçı İhsan Şenocak, şimdi de evlenemeyen gençlerle ilgili yaptığı çakışla tartışmaların odağında. Mahallelerinde delikanlılar para yok diye evlenemiyorsa oraya yeni cami yapılmasının doğru olmadığını söyleyen İhsan Şenocak, "Onları evlendirmek, cami yapmaktan daha makbul bir ameldir." dedi.

İlahiyatçı İhsan Şenocak, son yaptığı açıklamada, gençlerin maddi yetersizliklerden dolayı evlenememesine dikkat çekti. Şenocak, "Mahallenizde delikanlılar para yok diye evlenemiyorsa oraya yeni cami yapmayın. Onları evlendirmek, cami yapmaktan daha makbul bir ameldir. Evlendirin ki toplumu zinadan kurtarın." dedi.

İhsan Şenocak camileri mi küçümsedi!

Şenocak'ın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Şenocak'ı desteklerken, bazıları da eleştirdi. Destekleyen kullanıcılar, Şenocak'ın gençlerin evlenebilmesinin önemini vurguladığını söyledi. Eleştiren kullanıcılar ise Şenocak'ın sözlerinin camilerin önemini küçümsediğini söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İskelenin halatı koptu, ölümle burun buruna geldi! Havada asılı kalan işçiyi yoldan geçen iş makinesi kurtardı
İskelenin halatı koptu, ölümle burun buruna geldi! Havada asılı kalan işçiyi yoldan geçen iş makinesi kurtardı
Kocaeli'de intihar girişimi: Polis, ölümün kıyısından böyle çekip aldı!
Kocaeli'de intihar girişimi: Polis, ölümün kıyısından böyle çekip aldı!
Emniyet kemeri takmadı, cezayı yedi! Minibüs şoföründen ilginç savunma: ‘Göbeğim var’
Emniyet kemeri takmadı, cezayı yedi! Minibüs şoföründen ilginç savunma: ‘Göbeğim var’
Adana’da hareketli dakikalar! Genç kadına dehşeti yaşattı: 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ diyerek'
Adana’da hareketli dakikalar! Genç kadına dehşeti yaşattı: 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ diyerek'
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 14 şüpheli gözaltına alındı, hepsi ele geçirildi!
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 14 şüpheli gözaltına alındı, hepsi ele geçirildi!
Buzul çatlağından yaralı kurtarıldılar! Dağcılardan hastanede duygulandıran ziyaret
Buzul çatlağından yaralı kurtarıldılar! Dağcılardan hastanede duygulandıran ziyaret
Uçurumdan düşen otomobil 2 kişiye mezar oldu! Denizli'deki feci kaza kamerada
Uçurumdan düşen otomobil 2 kişiye mezar oldu! Denizli'deki feci kaza kamerada
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bin 240 adet canlı arı ele geçirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bin 240 adet canlı arı ele geçirildi
İstanbul'da vicdansız zabıta dehşeti! Ekmek teknesine sarılıp direndi, tezgahını böyle dağıttılar...
İstanbul'da vicdansız zabıta dehşeti! Ekmek teknesine sarılıp direndi, tezgahını böyle dağıttılar...
Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na 'darbe' toplantısının görüntüleri sızdı! Zoom'da neler neler konuşmuşlar
Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na 'darbe' toplantısının görüntüleri sızdı! Zoom'da neler neler konuşmuşlar
Taksiciden müşteriye tavsiye: Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor
Taksiciden müşteriye tavsiye: Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor
Ev sahibi, zam teklifini kabul etmeyen 15 yıllık kiracısını öldürdü! Dehşet anları kamerada
Ev sahibi, zam teklifini kabul etmeyen 15 yıllık kiracısını öldürdü! Dehşet anları kamerada