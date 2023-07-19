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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bin 240 adet canlı arı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplam bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirdi.

Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yabancı uyruklu bir şahıstan şüphelenen Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, şahsı yakın takibe aldı. Şüpheli şahıs gümrük ve pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çekerken ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sistemi esnasında şüpheli yoğunluklar tespit eden ekipler, şahsa ait olan bagajları fiziki kontrole tabi tuttu.
Bin 240 adet canlı arı ele geçirildi
Şüpheli şahısın nezaretinde yapılan kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı. Arıların ırkını araştıran ekipler bu ırkın çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı.
Arılar koruma altına alındı
Yakalanan arılar koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla alakalı soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte.

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