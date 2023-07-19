CHP'li vekil Murat Bakan'dan, Erdoğan ve AK Parti'ye hakaret

CHP İzmir milletvekili Murat Bakan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde uğradıkları yenilginin ardından Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik ağza alınmayacak hakaretler savurdu. 'Ağır bir seçim yenilgisi aldık' diyen Bakan, "Yobazlar, yağmacılar" dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin CHP üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün şiddetlenerek devam ediyor. Tarihi bir hezimete uğrayan CHP'de sular durulmazken İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan skandal bir açıklama geldi.