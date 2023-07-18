3 trans şahıs, 1 kişiyi tekme tokat dövdü! Taksim'de yaşanan o kavgayı vatandaşlar gülerek izledi

İSTANBUL Taksim Meydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sataştığı 3 trans şahıs tarafından çanta, tekme ve yumruklarla darp edildi. Kavga anları kameralara yansırken, güven timlerini müdahalesiyle kavga sonlandı. Vatandaşlar ise müdahale etmeden olayı film gibi izledi.

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaşanan olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, öncelikle esnafla tartıştı. Tartışmanın ardından meydanda denk geldiği üç trans bireye laf attığı öne sürülen kişiye adeta meydan dayağı atıldı.

3 trans şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dövülen kişi, kendisini ekiplerin yanına atarak kurtuldu.

Vatandaşlar gülerek izledi

Kavga esnasında orada olan vatandaşların kavgayı ayırmak yerine gülerek izlemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Güven timleri kavgası sonlandırdı

Öte yandan kavga B Bölge Güven Timleri tarafından sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaşanan meydan kavgası vatandaşın kamerasına yansıdı.